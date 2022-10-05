هيئة الأسرى : تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المصاب بالسرطان  عاصف الرفاعي

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي .

وبينت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء أن قوة كبيرة من الاحتلال اعتقلت الرفاعي (20 عاما) بعد مداهمة منزله في بلدة كفر عين شمال غرب رام الله وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته وقلبها رأسا على عقب .

وأضافت أن الأسير الرفاعي مصاب بسرطان القولون والغدد، كما أنه أسير سابق كان قد اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال. منوهة إلى أنه بحاجة لرعاية ومتابعة طبية حثيثة في ظل خطورة وضعه الصحي .

وتابعت الهيئة أن الأسير لا يتناول أي نوع من الأدوية وأنه بحاجة ماسة لإجراء العمليات من أجل إغلاق الفتحات ، وما زالت إدارة السجون تماطل في إجراءها دون الاكتراث الى وضعه الصحي .