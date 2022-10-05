خبير تحكيمي: برشلونة تعرض للظُلم أمام إنترميلان

أكد خبير التحكيم الإسباني بافل فيرنانديز أن برشلونة تعرض للظُلم التحكيمي في نهاية المُباراة ضد إنترميلان في ثالث جولات دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان لاعبو برشلونة قد طالبوا باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 92، وذلك بعد لمسة يد على نجم الإنتر دينزيل دومفريس، ولكن الحكم قرر إكمال اللعب دون احتساب الركلة.

وقال فيرنانديز، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”لاعب إنترميلان قام بمد ذراعه بشكلٍ غير طبيعي بوضوح، اللقطة تستوجب احتساب ركلة الجزاء من الحكم السلوفيني الذي قدم أمسية سيئة جداً”.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب سان سيرو قد انتهت بفوز الإنتر بهدفٍ دون رد، وسجل الهدف النجم التركي هاكان تشالهان أوجلو في الدقيقة 45+2، واقترب برشلونة أكثر من مرة من إدراك التعادل، ولكن مجهودات الفريق لم تُكلل بالنجاح.

وتوقف رصيد برشلونة بعد الهزيمة في مُباراة اليوم عند النقطة الثالثة، فيما ارتفع رصيد الإنتر للنقطة السادسة، ويلتقي الفريقان من جديد يوم الأربعاء المُوافق 12 أكتوبر في كامب نو.