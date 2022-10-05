مسؤولة الهيئة النسائية في الجهاد الإسلامي في جنوب لبنان: "المرأة هي صانعة الرجال ومربية الابطال"



ترى حركة الجهاد الإسلامي أن المرأة المجاهدة هي ركيزة أساسية تمد مشروع المقاومة والتحرير بأهم أسباب القوة والاستمرار، وفقاً لما جاء في (الوثيقة السياسية) للحركة، و التي صدرت في فبراير عام 2018 جاء تحت عنوان (قضايا ومهام وطنية).

و قد ربطت الوثيقة السياسية للحركة بين تعزيز الدور النضالي للمرأة ومشاركتها الفاعلة في المقاومة والعمل الوطني والإسلامي بتقدم مشروع المقاومة والتحرير، واعتبار هذا الدور النضالي والمشاركة في المقاومة والعمل الوطني من أهم أسباب القوة والاستمرار.

و على شرف ذكرى الانطلاقة الجهادية المجيدة الـ 35، كان لا بد من تسليط الضوء عل دور المرأة الفاعل في الداخل و الخارج، فقد أكدت مسؤولة الهيئة النسائية للجهاد الإسلامي في جنوب لبنان الأستاذة أم عبيدة رحيل ان الهيئة النسائية لحركة الجهاد الاسلامي تعمل كخلية نحل في دعوة وتعبئة الشعب الفلسطيني، الذي يمثل حاضنة للمقاومة وللجهاد الاسلامي الحاضر في كل الساحات.

و أوضحت رحيل في حديث خاص لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الهيئة النسائية أعلنت النفير العام للمشاركة في مهرجان انطلاقة الجهاد الـ 35، دعماً للمقاومة والجهاد في سبيل الله .

و أوضحت أن المشاركة الواسعة في المهرجان لهذا العام في ساحة لبنان ستكون استفتاءً على خيار المقاومة، و كلنا ثقة بأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن المقاومة التي هي شرف الامة.

و تحدثت أم عبيدة عن دور المرأة في الجهاد الإسلامي، منذ تأسيس الحركة على يد المؤسس الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي، مؤكدة أن الشهيد الشقاقي و من بعده الدكتور رمضان شلح و الأمين العام الأستاذ زياد النخالة فردوا مساحة واسعة لمشاركة المرأة الفاعلة في العمل الجهادي على عدة مستويات.

و تابعت تقول: "إن دور المرأة في حركة الجهاد الإسلامي لا يقل أهمية عن دور الرجل في نشر الوعي والفكر الجهادي، وذلك من خلال الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن والمهرجانات والاحتفالات الدينية والوطنية، ورفع معنويات المرأة الفلسطينية، خلال مشاركة المرأة في همومها وتخفيف الأعباء عنها.

و أشارت الى أنه ليس هناك أدنى شك بأن المرأة هي صانعة الرجال ومربية الابطال وعلى يديها ان شاء الله النصر آت آت.

و لفتت الى أن حركة الجهاد الاسلامي ساهمت في تطوير دور المرأة الفلسطينية وذاك من خلال انخراطها بالعمل التنظيم واعطائها فرصة في المشتركة في اتخاذ القرار، هذا في مخيمات اللجوء اما في الداخل فالمرأة الفلسطينية تشارك في العمل العسكري أيضا فهي موجوده في الميدان جنبا إلى جنب لدعم المقاومة، و أصبحت شهيدة و أسيرة و ام و زوجة و اخت للشهداء و الاسرى و المجاهدين.