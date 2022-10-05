صلاح يقترب من تحطيم رقم مميز بدوري الأبطال بعد فوز ليفربول

اقترب النجم المصري محمد صلاح، من تحطيم رقم مميز في دوري أبطال أوربا ضمن صدارة أفضل الهدافين الأفارقة، بعد أن قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه غلاسكو رينجرز، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، ليساهم في فوزه بهدفين دون رد.

ورفع صلاح رصيده إلى 42 هدفا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح الفرعون المصري على بعد هدفين فقط من النجم الإيفواري المعتزل، ديدييه دروغبا، الذي يتصدر قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ دوري الأبطال.

ويحتل نجم برشلونة وإنتر السابق، الكاميروني صامويل إيتو، المركز الثالث برصيد 33 هدفا، يليه نجم بايرن ميونخ، الدولي السنغالي ساديو ماني مع 25 هدفا.