أسعار الذهب اليوم في لبنان الأربعاء5 أكتوبر 2022-سعر الذهب بالليرة اللبنانية

واصلت أسعار الذهب اليوم في لبنان السير عكس اتجاه الصعود العالمي للأصفر صباح اليوم الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، مسجلة هبوطاً جديداً.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع أسعار الذهب في السوق اللبنانية عند نهاية التعاملات مساء أمس الثلاثاء.

وقفزت أسعار الذهب اليوم عالميا متجاوزة حاجز 1700 دولار للأوقية، مستفيدة من استمرار نزول الدولار عن ذروة 20 عاما بتعاملات صباح اليوم.

لماذا هبط الذهب في لبنان؟

وهبط سعر الذهب عيار 24 في لبنان صباح اليوم إلى مستوى 82.615 ألف ليرة (54.90 دولار)، مقابل 83.229 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لمنصة gold-price-today.com المختصة في رصد أسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً في لبنان اليوم نحو 72.290 ألف ليرة (48.04 دولار)، مقابل 72.827 ألف ليرة بنهاية تداولات أمس.

وسجل الذهب عيار 18 هبوطا إلى مستوى 61.962 ألف ليرة (41.17 دولار) مقابل 62.422 ألف ليرة بنهاية تعاملات أمس الإثنين.

كم سعر الأوقية والجنيه الذهب؟

سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم في لبنان 2.569.333 مليون ليرة (1707 دولارات)، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 578.320 ألف ليرة (384.29 دولار).

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مسار الذهب العالمي

حصد الذهب مكاسب جديدة صباح اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار نزول الدولار عن ذروة 20 عاما، ليتجاوز المعدن الأصفر مستوى 1700 دولار للأوقية لأول مرة منذ منتصف سبتمبر/أيلول 2022.

ويأتي ذلك بعدما تعرض الذهب للضغط في الأسابيع الماضية من احتفاظ المصارف المركزية في أنحاء العالم بسياسات نقدية متشددة، ليقفز الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 14 سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفعت العقود الفورية للذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 3 دولارات وصولا إلى مستويات قرب الـ 1,701.49 دولار للأوقية بينما سجل أدنى سعر عند 1,695.26.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 10 دولارات للأوقية ما يعادل 0.6% وصولا إلى مستويات قرب 1713.5 دولار للأوقية بينما كان أدنى سعر عند مستويات 1704 دولار للأوقية.

الدولار اليوم

وفي المقابل نزل مؤشر الدولار من ذروة 20 عاما إلى أدنى مستوياته منذ 22 سبتمبر/أيلول إلى 113.31 نقطة ليتراجع في حدود 0.33% مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء.

وفي المقابل ارتفع اليورو 0.42% إلى مستويات 0.9866، وزاد الاسترليني 0.43% إلى مستويات 1.137 وارتفع الين 0.1%، وقفز الدولار الاسترالي 0.3% إلى مستويات 0.6535.

الفضة والبلاتين

بالنسبة المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.85% إلى 20.97 دولار للأوقية.

وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.96% إلى 909.3 دولار، كما صعد سعر البلاديوم بنسبة 2.91% إلى 2296.27 دولار.