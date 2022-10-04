سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء أكتوبر 2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال التعاملات الصباحية، الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في السوق السوداء.

يأتي ذلك بعد يومين من المكاسب التي حققتها الليرة أمام الدولار، وسط محاولات من السلطات المحلية لمكافحة التضخم وكبح ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.

سعر الدولار اليوم في سوريا

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 4785 ليرة، بحسب منصة "liranews" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

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سعر اليورو والاسترليني اليوم في سوريا

وقفز سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بالتعاملات الصباحية عند نحو 4725 ليرة.

كما واصل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا ارتفاعه لدى السوق الموازية غير الرسمية، إلى 5430 ليرة.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1274 ليرة.

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1304 ليرات.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 15455 ليرة.

وتسبب انخفاض الليرة السورية في الفترة الأخيرة في تزايد صعوبة المعيشة في البلاد، تزامنا مع ارتفاع التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية.

سعر صرف جديد

في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قام البنك المركزي السوري بخفض سعر صرف الليرة الرسمي إلى 3015 ليرة للدولار، ورغم هذا التخفيض فإن السعر الرسمي ما زال بعيدا جدا عن مستوى سعر السوق السوداء والمستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية والذي يبلغ أكثر من 4500 ليرة.

وكان السعر الرسمي لليرة قبل الخفض 2814 ليرة للدولار وبذلك تكون عملة سوريا قد فقدت رسميا نحو 7% من قيمتها.

وخسرت الليرة السورية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار خلال العام الماضي. وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر 10 سنوات، يواجه صعوبات متزايدة في ظل غياب حلول قريبة للوضع الاقتصادي المتردي.