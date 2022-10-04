أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 5أكتوبر 2022

قفزت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بدعم من صعود "الأصفر" عالمياً.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند 39.05 دينار (53.60 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) مسجلا 34.30 دينار (46.76 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 29.284 دينار (40.08 دولار).

وزاد جرام الذهب عيار 14 مسجلا 22.87 دينار (31.18 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 19.523 دينار (26.72 دولار).

وانخفضت البورصة الأردنية اليوم الأربعاء بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مصفاة البترول وسط تحسن طفيف في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضا بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2475.71 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 4.9 مليون دينار (6.9 مليون دولار) مقارنة مع 3.5 مليون في الجلسة السابقة.

سعر الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر أيلول عند 1710.39 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1717.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.