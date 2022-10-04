إليك سيدتي: أسهل وأفضل طريقة لتخزين وكبس الزيتون- طريقة تخزين وكبس الزيتون، حضر موسم الزيتون في فلسطين، إذ تجد معظم الأسر الفلسطينية تتحضر منذ بزوغ الفجر للتوجه إلى أراضيها لجني محصول الزيتون الأخضر الذي ينمو بكثرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إذ تتجمع العائلات نساء وشيوخ وشبان وأطفال على نغمات الأناشيد التراثية الوطنية يستعدون لجد شجر الزيتون المعمر في قطاع غزة، والذي يعد ذات موفور جيد هذا العام وفق وزارة الزراعة وأصحاب الأراضي.

طريقة كبس الزيتون الأخضر على الطريقة الفلسطينية

يبدأ موسم جني الزيتون في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، حيث يبحث الناس عن، إليك سيدتي: أسهل وأفضل طريقة لتخزين وكبس الزيتون- طريقة تخزين وكبس الزيتون، وذلك بعد أن تقدم العائلات والعمال وأصحاب الأراضي على جد منتوجهم الأخضر والأسمر، حيث إن جزءا منه يذهب لمعاصر الزيتون بينما جزاء آخر يتم تخزينه وكبسه في البيوت، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة كبس الزيتون الأخضر على الطريقة الفلسطينية، حتى تتمكنوا من تخزين الزيتون وكبسه في بيوتكم دون الحاجة إلى شرائه جاهزاً.

طريقة كبس الزيتون خطو بخطوة بطريقة بسيطة

طريقة كبس الزيتون خطو بخطوة بطريقة بسيطة، حيث يبحث الناس عن طريق كبس الزيتون، فنحضر الزيتون ويتم فتح كل حبة من الزيتون بإجراء شق طولي على كامل الحبة، ويمكن استخدام المكبس الكهربائي المستخدم بالأسواق. نحضر الزيتون من ثم نغسله عدّة مرات. يتم نقع الزيتون بالماء لمدة أسبوع بالتغيير عليه كل يوم صباحاً ومساءً، حتّى يتم التخلّص من الطعم المر بشكل كامل. نحضر بعد ذلك الزيتون بعد تصفيته من الماء من ثمّ نضيف عليه الماء والملح لمدّة يومين آخرين مع التغيير عنه صباحاً ومساءً. نحضر الوعاء المُخصّص لكبس الزيتون ويفضل أن يكون لديه غطاء محكم. نحضر الليمون من ثم نقوم بعصر لتر ليمونة طبيعي والباقي يقطع شرحات رفيعة. نقطّع الفلفل الحار كذلك إلى حلقات. نضع نصف كمية الزيتون بالوعاء من ثم نقوم بإضافة شرحات من الليمون والفلفل والقليل من الزيت، من ثم نقوم بإضافة كامل الزيتون ونضيف عليها شرحات الليمون والفلفل وكامل عصير الليمون والزيت. يفضّل كبس الزيتون بوعاء لونه غامق لأنه يتأثر بالضوء. نحضر الماء من ثم نقوم بوضعه على النار حتى يصبح دافئاً، ويتم إضافة الملح والكركم للماء ونحرك حتى يذوب الملح. نضع كامل الكمية فوق الزيتون ويتم تغطية الوجه شرحات الليمون والفلفل، يحكم إغلاق الوعاء ويترك بمكان دافئ بعيد عن الضوء لمدة عشرين يوم إلى شهر حتّى ينضج. يفضّل بعد نضج الزيتون سكب كميات بأوعية صغيرة للحفاظ عليه من التلوث.

طريقة عمل الزيتون الاخضر المخلل الست غالية

وتبحث ربات البيوت عن، طريقة عمل الزيتون الاخضر المخلل الست غالية، كون معظم البيوت في قطاع غزة والقدس والضفة المحتلة، تلجأ إلى كبس الزيتون وتخزينه في البيوت حتى يبقى للعالم المقبل، إذ إنهم يفضلون جنيه من أشجارهم وتحزينه على أن يقوموا بشرائه من الأسواق والمحال والمتاجر المختصة، كون أن ربة البيت تفضل أم تكبس وتخزن الزيتون بنفسها بطريقة معينة يفضلها أفراد العائلة جميعاً.

فيديو عن طريقة كبس الزيتون الأخضر

وفي هذه الأوقات تلجأ العائلات منذ الصباح الباكر إلى أراضيها المزروعة بأشجار الزيتون من أجل جني الثمار وتخزينها أو بيعها أو حتى عرها، فهناك ربات بيوت يقمن البحث الآن عن، فيديو عن طريقة كبس الزيتون الأخضر، حيث تختلف طريقة كبس وتخزين الزيتون الأخضر من دولة إلى أخرى، ومن مكان إلى أخر، لأن لكل دولة أذواق مختلفة من الزيتون، لذا فهي تختلف عن بعضها البعض، ومن أشهر دول بلاد الشام لكبس وتخزين الزيتون بلاد الشام وأِهرها فلسطين، وذلك لوجود العديد من أنواع الزيتون. بساتين في البلاد. هذه نتيجة الأرض الخصبة الصالحة للزراعة، ونرفق لكم فيديوهات توضح طريقة تخزين وكبس الزيتون خطوة بخطوة، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، إليك سيدتي: أسهل وأفضل طريقة لتخزين وكبس الزيتون- طريقة تخزين وكبس الزيتون.