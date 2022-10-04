بالصور شاهد| مسير عسكري لسرايا القدس لواء الوسطى في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ35

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شاهد| مسير عسكري لسرايا القدس لواء الوسطى في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ35
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:08 م
04 أكتوبر 2022
شاهد|: مسير عسكري لسرايا القدس لواء الوسطى في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ35
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