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تفاصيل الخبر
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على حاجز عطارة شمال رام الله.
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:04 م
04 أكتوبر 2022
اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على حاجز عطارة شمال رام الله.
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