اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على حاجز عطارة شمال رام الله.

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:04 م
04 أكتوبر 2022
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اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على حاجز عطارة شمال رام الله.

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