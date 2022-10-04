كلمات مرور معرضة للاختراق في ثانية واحدة

كشف فريق من الباحثين من NordPass عن قائمة في كلمات المرور الأكثر شيوعا في العالم، مجددين تحذيرهم للمستخدمين من أن كلمات المرور هذه معرضة للاختراق في ثانية فقط.

ورغم التحذيرات المتكررة، فإنه يبدو أن ملايين الحسابات لا تزال سهلة التعرض للهجوم، حيث يتعرض الملايين من مستخدمي الإنترنت لخطر اختراق حساباتهم لأنهم ما زالوا يستخدمون العديد من كلمات المرور.

وأصدرت شركة NordPass قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقا في جميع أنحاء العالم. وإذا كنت تستخدم أيا منها، فإن النصيحة بسيطة: قم بتغيير كلمة المرور الآن لتكون أكثر أمانا.

وفي ما يأتي أهم 10 كلمات مرور شائعة في جميع أنحاء العالم:

• 123456

• 123456789

• 12345

• qwerty

• password

• 12345678

• 111111

• 123123

• 1234567890

• 1234567

وإلى جانب كلمات المرور المستخدمة بشكل متكرر، وجد الباحثون أن عددا كبيرا من الأشخاص يستخدمون أسماءهم جنبا إلى جنب مع الكلمات البذيئة.

واكتشف بحث NordPass أيضا أن كلمة dolphin احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات في العديد من البلدان.

ونصحت الشركة المتخصصة في حماية البيانات بالتأكد من تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام واستخدام رموز يصعب تخمينها.

وتوضح شركة NordPass، أن أفضل كلمة مرور هي تلك التي تكون معقدة، بحيث تحتوي على 12 حرفا على الأقل ومجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

كما أنها نصحت باعتماد كلمات مختلفة للحسابات على الإنترنت، لأن اعتماد كلمة مرور واحدة لحسابات متعددة تُسعد المخترقين.

ويوصي خبراء أمن الإنترنت بتغيير كلمات المرور كل 90 يوما للحفاظ على أمان حساباتك وإبعاد اللصوص.