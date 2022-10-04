قاسم: تصاعد المقاومة في الضفة سيحسم الصراع لصالح شعبنا

أكد المتحدث الإعلامي لحركة حماس حازم قاسم، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، أن المقاومة الباسلة في الضفة الغربية المحتلة تضرب في كل المناطق والساحات، وهذه المرة قرب سلواد شرق مدينة رام الله.

وأشار قاسم في تصريح عبر صفحته الرسمية في "تويتر" إلى أن تصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية المحتلة هو الذي سيحسم الصراع لصالح شعبنا، وهو جزء من رد المقاومة على جرائم الاحتلال، وغضب شعبنا على العدوان المستمر على المسجد الأقصى المبارك.

وقالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر اليوم الثل اثاء4/10/2022م "إن جندي "إسرائيلي" في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله".

وأفاد موقع حدشوت حموت "الإسرائيلي"، بإصابة جندي "إسرائيلي" في ساقه وحالته طفيفة قرب مستوطنة "عوفرا"، في عملية إطلاق النار نفذها مسلحون من مركبة مسرعة، تجاه المستوطنة.

بدورها، قالت ما تسمى منظمة إنقاذ بلا حدود "الإسرائيلية":" إن نجمة داوود الحمراء أخلت مصابًا من طلق ناري في الأطراف السفلية قرب مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله".

يذكر أن اشتباكات شبه يومية تحدث بين مقاومين من كتيبتي "نابلس" و"جنين" في سرايا القدس، خلال محاولات جيش الاحتلال اقتحام المدينتين وتنفيذ عمليات اعتقال بحق مقاومين أو اغتيال مقاومين آخرين، فضلاً عن عمليات إطلاق نار ينفذها مجاهدو السرايا تجاه الحواجز والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة.