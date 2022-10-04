صورة إصابة جندي "إسرائيلي" في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا"

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، عصر اليوم الثلاثاء4/10/2022م "إن جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عوفرا" شمال شرق رام الله".

وأفاد موقع حدشوت حموت "الإسرائيلي"، بإصابة جندي "إسرائيلي" في ساقه وحالته طفيفة قرب مستوطنة "عوفرا"، في عملية إطلاق النار نفذها مسلحون من مركبة مسرعة، تجاه المستوطنة.

بدورها، قالت منظمة إنقاذ بلا حدود "الإسرائيلية":" إن نجمة داوود الحمراء أخلت مصابًا من طلق ناري في الأطراف السفلية قرب مستوطنة عوفرا شمال شرق رام الله".

يذكر أن اشتباكات شبه يومية تحدث بين مقاومين من كتيبتي "نابلس" و"جنين" في سرايا القدس، خلال محاولات جيش الاحتلال اقتحام المدينتين وتنفيذ عمليات اعتقال بحق مقاومين أو اغتيال مقاومين آخرين، فضلاً عن عمليات اطلاق نار ينفذها مجاهدو السرايا تجاه الحواجز والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة.

وفيما يلي صورة نشرتها وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، لمكان عملية اطلاق النار تظهر إصابة أحد جنود الاحتلال "الإسرائيلي":







