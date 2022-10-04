بث مباشر الدائرة الاعلامية للجهاد في لبنان تكرم المؤسسات الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية

كرّمت الدائرة الاعلامية في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، عدداً من المؤسسات الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وحضر الاحتفال الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، إعلاميون، وأكاديميون، ومدراء مؤسسات إعلامية محلية، و عربية، وإقلييمية، ودولية تدعم القضية الفلسطينية، إذ ناقشوا خلال كلمات ألقوها في الاحتفال أهمية الرسالة الإعلامية في مواجهة الرواية الصهيونية، لاسيما في الحروب والأزمات.

وأكد المتحدثون على أهمية دعم القضية الفلسطينية في مواجهة تغولات الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكدين أنهم سيبقون صوت فلسطين في مجابهة زيف الرواية "الإسرائيلية".

د. أنور أبو طه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ورئيس الدائرة الإعلامي، اليوم الثلاثاء، قال: نجتمع اليوم لتكريم كوكبة من وسائل الاعلام التي صدعت في الحق الفلسطيني المقاوم في مواجهات معركة "سيف القدس" و"وحدة الساحات"، غير آبهة بعالم الزيف والتزييف والعدوان الذي يعمل على طمس الجريمة الصهيونية المستمرة في فلسطين.

وأكد د. أبو طه في كلمة له خلال حفل التكريم الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في لبنان لتكريم المؤسسات الإعلامية الداعمة للقضية الفلسطينية، أن هناك عشرات لأحدث تقع في الإقليم والعالم، وتحتاج إلى محللين مختصين لتفسيرها، لكن الحدث الفلسطيني متى كان في مواجهة المحتل، لا يحتاج إلى تفسير، فهو إما فعل إجرام أو وتنكيل وبطش للإنسان والصوت والصورة من قبل الاحتلال، أو فعل مقاومة وبطولة وفداء ضد المحتل.

يتبع..