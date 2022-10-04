الاحتلال يمدد اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مددت اعتقال الأسير المصاب بالسرطان عاصف الرفاعي (20 عامًا) من رام الله.

وذكر نادي الأسير، في بيان لها، فإن الاحتلال مدد اعتقال الرفاعي حتى الـ11 من شهر تشرين الأول الجاري، رغم خطورة وضعه الصحي.

وحمّل النادي، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره، لافتاً إلى أن المُعتقل الرفاعي مصاب بسرطان القولون والغدد، وتعرض للإصابة ثلاث مرات.

كما أنه يعد أسير سابق، حيث تعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا ثلاث مرات، وهذا الاعتقال الرابع الذي يتعرض له، وهو بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.

وأكد والد الأسير الرفاعي، ان وضعه الصحي خطير، وذلك وفقًا لتقارير الأطباء.