"مجدلاني" يعلن رسيماً صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الخميس المقبل

أعلن وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ظهر اليوم الثلاثاء 4/10/2022م، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة الدفعة الكاملة.

وقال الوزير المجدلاني في تصريح صحفي :" إن وزارة التنمية ستصرف دفعة كاملة من مخصصات الأسر الفقيرة من برنامج التحويلات النقدية يوم الخميس 6/10/2022 في كافة محافظات الوطن".

وأضاف :" أن هذه الدفعة تشمل 111ألف و199 أسرة بمبلغ إجمالي تجاوز 133 مليون شيقل، وأن عدد الأسر المستفيدة في غزة بلغ 68 ألف أسرة والباقي في الضفة الغربية "، مؤكداً على أنه على الرغم من استمرار الأزمة المالية للحكومة بسبب الإجراءات الإسرائيلية باقتطاع الأموال، إلا أن الحكومة ملتزمة بصرف مخصصات الأسر الفقيرة.

وبشأن توزيع المبالغ المالية، أشار الوزير مجدلاني إلى أن مجموع مخصصات الأسر من قطاع غزة من هذه الدفعة بلغ 93 مليون شيقل، والمبالغ المخصصة للضفة الغربية حوالي 30 مليون شيقل.