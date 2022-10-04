أقوى اضبط تردد قناة mix التركية بالعربية 2023 الجديد HD على نايل سات

اضبط تردد قناة مكس mix التركية بالعربية 2023 الجديد HD على نايل سات ، وحرص فريق فلسطين اليوم الإخبارية على وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث بها حول تردد قناة mix التركية مباشر وجاء ذلك بعد الاهتمام الكبير التي لاحظناه في الساعات الأخيرة حول هذا الأمر وقد تمكنت القناة من جذب الملايين إليها بفضل المحتوى الرائع التي تقدمه على مدار الساعة 24 وبدون تشويش او تقطيع وكل ما عليكم هو المواصلة في المتابعة حتى النهاية وفيما يلي التفاصيل :

تردد قناة mix التركية بالعربي 2023 على نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11938.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة مكس mix التركية 2023 على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

التردد 11488.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

قناة mix 2023

كما ونشير لكم في هذه الفقرة إلى تعريف ملخص حول قناة mix وهو التالي: هي قناة تلفزيونية مصرية مجانية تبث على القمر نابل سات حيث تبث الافلام السينمائية الشهيرة.

ونضع بين ايديكم باقي المعلومات ، وتقوم قناة mix بترجمتها مثل قناة MBC 2 اطلقت القناة في 28 نوفمبر2019 وكان اول فيلم لها هو JURASIC WORLD وفي 21 يونيو 2021.

كما وأطلقت القناة الثانية لها وهي MIXبالعربي حيث هده القناة تبث المسلسلات المصرية والعربية والتركية المدبلجة.

ضبط تردد قناة mix على الرسيفر

ولقد وضعنا لكم ابرز خطوات ضبط تردد قناة mix وهي التالي: أولا: باستخدام الريموت اضغط على زر Menu أو بالعربية "القائمة"، وبعد ذلك سيظهر لك قائمة بها اختيارات، أختبر منها التركيب، أو بالإنجليزية “Options”.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى ، عليكم باختيار تثبيت، أو ستجدها بالإنجليزية "Installation"، ثم حدد القمر الصناعي.

ثانيا: وفي الخطوة الثالثة ، ثم اكتب تردد قناة Mix المعروض أعلاه. وبعدها حدد الاستقطاب، وهو أفقي.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة ، قم بكتابة معدل الترميز الخاص بالقناة. اضغط على OK.

خامسًا: في الخطوة الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة mix على الرسيفر ، انتظر قليلًا لحين العثور على القناة، ثم اضغط على حفظ أو save.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تردد قناة مكس mix التركية بالعربي 2023 الجديد HD على نايل سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .