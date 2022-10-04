ريال مدريد يستعد للانقضاض على هالاند

يعمل ريال مدريد حاليا على التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بحسب مصدر إسباني.



وانضم هالاند لصفوف مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من بوروسيا دورتموند، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي البالغة 75 مليون يورو.



وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن هالاند وقع عقدا مع السيتي حتى صيف 2027، لكنه يملك شرطا جزائيا للرحيل في صيف 2024.



وأضاف البرنامج، أن هالاند وضع بندا في عقده مع السيتي، يسمح له بالمغادرة بعد عامين، مع منح الأولوية لريال مدريد.



وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد يخصص حاليا أي أموال يحصل عليها لصفقة هالاند، دون الحديث مع مانشستر سيتي.



من جهته، بدأ مانشستر سيتي يفكر جديا يفكر في التحرك للتفاوض مع هالاند حول إلغاء الشرط الجزائي، في ظل ما يقدمه من مستويات رائعة.



ونجح هالاند مؤخرا في قيادة مانشستر سيتي للفوز بديربي مانشستر، على حساب مانشستر يونايتد، بنتيجة 6-3، مسجلا 3 أهداف (هاتريك)، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا في أول 8 مباريات بالبريميرليج.