رسائل التهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة ، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال رسائل التهنئة بعيد المولد النبوي الشريف، وهو من الموضوعات الهامة جداً التي يبحث عنها ملايين من الناس، ومع اقتراب المولد النبوي الشريف زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، لتبادل الرسائل مع أصحابهم وعائلاتهم وأقاربهم، ولذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: رسائل التهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة، ولمعرفة هذه الرسائل نرجو متابعة المقال حتى النهاية.

رسائل التهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة

ويوافق يوم مولد النبي 12 ربيع الأول 1444 يوم السبت 8 أكتوبر 2022، وتنوي الحكومة المصرية أن تمنحه إجازة للعاملين في الدولة بالقطاعين العام والخاص بأجر كامل. وكذلك تفعل الدول العربية لتسنح للمواطنين المسلمين الاحتفال من خلال الزيارات العائلية وتناول حلوى المولد، وحضور الدروس الدينية وليالي الذكر، وفيما يلي نقدم لكم رسائل التهئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة.





رسائل التهنئة بالمولد النبوي 2022 مكتوبة

- "يا رب صلّ وسلم ما أدرت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم.. مولد نبوي شريف"

- "محمد صفوة الباري ورحمته وبُغية الله من خلق ومن نسم.. نهنئكم بمولد الرسول"

- "لما رأيت أنواره سطعت..وضعت من خيفتي كفي على بصري.. خوفا على بصري من حسن طلعته..

- أعاد الله عليكم مولد خير الأنام بالبر والتقوى"

- "وأحسن منك لم تر قط عيني.. وأجمل منك لم تلد النساء.. خلقت مبرءا من كل عيب..

- كأنك خلقت كما تشاء.. مولد نبوي شريف"

- "بشرى بعبير الأعياد.. قرآن الله إلى البشر.. بشرى للحاضر والبادي.. ولد الهادي"

- "فذو العرش محمود وهذا محمد.. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل.. يوم مولد نبوي سعيد"

- "ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم الزمان تبسم وثناء"

- "ويوم مولده نهنئكم: كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بهذا شاهد ودليل.. أما الدليل،

- إذا ذكرت محمدا.. فترى دموع العارفين تسيل"

- "بيوم المولد نهنيكم.. متمنين الله يديم الخير فينا وفيكم"

- "كل عام وأنتم إلى الرحمن أقرب، وصحائف أعمالكم بالحسنات أثقلن وهمتكم للجنة أقرب.. مولد نبوي شريف"





خير ما يقال في عيد المولد النبوي

تعد الصلاة على رسول الله أفضل ذكر يمكن للمسلم ترديده في كل وقت، فهو يشفع لصاحبه ويمنحه البركة وسعة الرزق، ويمكن الاختيار من بين هذه الصيغ المختلفة:

- "اللهم صلّ وسلم على آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد،

كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".

- "ربي صلّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتُقضى به الحوائج،

وتُنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويُستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله"

- اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمد أصل الأصول، نور الجمال، وسر القبول، أصل الكمال، وباب الوصول، صلاة تدوم ولا تزول"

- "ربي صلّ على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلّ

وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام الله"

- "اللهم صلّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، إنك أنت الأعلم

ولا أعلم، إنك علاّم الغيوب، وعلى آله وصحبه سلم"

"ربي صلّ على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا،وتكون لنا ولوالدينا وللمؤمنين فرحا وفرحا وسرور".