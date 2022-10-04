خبر حكومة غزة تفتح باب التطوع للعمل في المؤسسات والدوائر الحكومية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن إطلاق المنصة الفلسطينية للتطوع في المؤسسات الحكومية والهيئات والسلطات المحلية " مبادر".

وقال المفوض عن اللجنة التوجيهية للتطوع جمال العقيلي خلال مؤتمر صحفي عقد المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء، إن فتح المجال أمام التطوع جاء انطلاقاً من الاهتمام بفئة الشباب وتوثيقا لعلاقتهم بالمجتمع وتحقيقاً لمبدأ المسئولية الاجتماعية.

وبين أنه تم تشكيل لجان مختصة لضبط العملية التطوعية، وذلك بموافقة واعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي لائحةَ العمل التطوعي الصادرة بقرار رقم:(11/158/2021).

وذكر أن هذه الخطوة جاءت رغبة من قيادة العمل الحكومي في تفعيل فكرة العمل التطوعي الذي من شأنه رفع روح الانتماء الوطني وتعزيز مبدأ المواطنة، والنهوض بالمجتمع ككل، إضافة لدمج الشباب بفعالية في خدمة المجتمع.

وأكد المكتب أن هناك لجنة حكومية مختصة تضم عدداً من ممثلي الدوائر الحكومية ذات العلاقة مهمتها متابعة وتوجيه العملية برمتها، وضبط وتنظيم العمل التطوعي، وتحقيقاً لأهدافه المجتمعية، وتحقيقا للمصلحة العامة سواء تلك المرتبطة بالمؤسسة الحكومية أو بالأفراد المعنيين بالتطوع، وفي سبيل الاستثمار الفعال لوقت وجهد المتطوعين على أكمل وجه.

وبين أن هذا الإنجاز والعمل المتواصل الذي بدأ منذ مطلع العام الحالي، تم تتويجه اليوم، بإطلاق المنصة الفلسطينية للتطوع "مبادر"https://mobader.ps.

وشدد خلال المؤتمر على ضرورة اسهام وسائل الاعلام المحلية بكافة أشكالها على أهمية العمل التطوعي، وما ينتج عنه من تعزيز قيم مجتمعية راقية تسهم في ربط الشباب بمجتمعهم وخلق روح الإنسانية والانتماء والمسئولية والانخراط في العمل الحكومي وفهم طبيعته وجوانبه المختلفة.

كما طالب التركيز على أن التطوع من شأنه تهيئة الشباب لسوق العمل مستقبلاً من خلال إكسابهم مهارات عمل مختلفة وتوفر الدعم والتوجيه والتدريب اللازم لتطويرهم.

وقال إنه من حق جميع فئات المجتمع التسجيل للتطوع عبر الرابط الرسمي: https://mobader.ps ، بحيث يتم اختيارهم بناء على التخصص ومجال التطوع واحتياج المؤسسات الحكومية.