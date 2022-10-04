ارتفاع أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ويبحث الكثير من المتابعين حالياً عن أسعار العملات الرقمية، وهي من العملات التي لها أهمية لدى ملايين من الناس وخاصة من التجار والمستثمرين، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: ارتفاع أسعار أسعار العملات الرقمية في الأسواق العالمية، و لمعرفة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار العملات الرقمية

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، بنسبة 2.4% لتصل إلى 952.29 مليار دولار.

ويُشار إلى أنه ألغت أسعار العملات الرقمية المشفرة اليوم الثلاثاء، الخسائر التي منيت بها أمس، وشهد سعر البيتكوين قفزة كبيرة.





أسعار كافة العملات الرقمية اليوم

وصعد سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنحو 4.05% إلى 1,334.59 دولار.

كما ارتفع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 1.19% ليبلغ 289.50 دولار.

وقفز سعر عملة الريبل XRP بنحو 4.63% ليسجل 0.46052 دولار.

وزاد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.73% إلى 0.4339 دولار.

وصعد سعر دوجكوين DOGE بنحو 1.42% ليصل إلى 0.060614 دولار.

وقفز سعر بولكادوت Polkadot بنحو 3.54% ليسجل 6.44 دولار.

سعر بيتكوين اليوم

قفز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin BTC) اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 بنحو 3.50% ليرتفع إلى 19,887.8 دولار.

ورغم صعود اليوم فإن العملة الرقمية الأشهر ما زالت تسجل خسائر أسبوعية تصل إلى 1.90%.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 379.86 مليار دولار خلال تعاملات اليوم مقابل 369.35 مليار دولار خلال تعاملات اليوم السابق.

وبنهاية سبتمبر/أيلول أغلقت بيتكوين مع انخفاض بنسبة 3.13 ٪ عند 19422 دولارًا. وتداولت أكبر عملة رقمية في حدود 18125 دولار - 22799 دولار.

انتعاش الأسواق

وسجل حجم التداولات في السوق انتعاشا خلال آخر 24 ساعة مقارنة باليوم السابق ليصل إلى 52.22 مليار دولار.

وخلال التسعة الأشهر الماضية من 2022، ارتبط سعر أشهر العملات الرقمية "البيتكوين" على نحو إيجابي بأسواق الأسهم، رغم ما عكسته الأيام الأخيرة من دلائل هناك على ضعف هذه العلاقة.

وتدفع سياسات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم عالميا المستثمرين إلى تجنب الأصول الخطرة.