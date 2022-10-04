مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن نحو ثلاثمئة مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم، عشية "عيد الغفران".

وأوضحت دائرة الأوقاف، أن الاقتحام تم وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال وتضييقات على المتواجدين في الأقصى بسحب بطاقاتهم الشخصية وإخراج بعضهم قسراً من المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين نفخوا بالبوق بين قبور المسلمين في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى.

وكان مئات المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية عند حائط البراق غرب المسجد الأقصى الليلة الماضية.