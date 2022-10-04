هيئة الأسرى: اعتداءات وحشية تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشبان الفلسطينيين أثناء اعتقالهم

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال تقاريرها الصادرة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من شهادات الاعتقال التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء حملة اعتقالات واسعة شملت معظم مدن الوطن، خلال الأيام الأخيرة.

وفي هذا السياق ونقلا عن المحامي عنان خضر، الذي قام بزيارة معتقل حوارة، فقد تعرض الأسير أحمد حسن أحمد قطناني ( 38 عاما)، من مخيم عسكر/ نابلس، للضرب المبرح على اماكن متفرقة من جسده بالأسلحة ، وتم إحداث جروح ورضوض بجسده أثناء اعتقال قوات الاحتلال له عن حاجز حوارة بتاريخ 28/9/2022 .

ثم قاموا بتعصيب عينيه ما فوق الحاجب وحتى أرنبة أنفه بشريط من القماش تم ربطه بإحكام شديد ، وتكبيل يديه خلف ظهره بمربط بلاستيكي رفيع ذو حواف حادة بإحكام من المستحيل على الأسير رخيه، وبقي على هذا الحال من لحظة اعتقاله حتى إيصاله إلى معتقل حوارة "حوالي 3 ساعات".

وفي تاريخ /10/2022 خضع للتحقيق من قبل الشرطة الاسرائيلية في مركز تحقيق سالم، و افرج عنه بكفالة مالية قدرها 5000 شيكل.



فيما قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال الشاب أحمد عبدالغني زيادة ( 31 عاما) من بلدة مادما/ نابلس بتاريخ 28/9/2022 ، حيث اقتحم الجنود المنزل، وقاموا بالاعتداء على الأسير بالضرب المبرح على أماكن متفرقة من جسده بالاسلحة، مما تسبب في إحداث جروح ورضوض بجسده، تم نقله الى المستشفى على اثرها.

واعيد بعدها الى معسكر حوارة ، ومكث هناك 3 ايام خارج المعتقل بساحة تابعة لثكنة عسكرية، وهو معصب العينين، ومكبل بإحكام شديد و يديه خلف ظهره بمربط بلاستيكي رفيع ذو حواف حادة دون طعام، ومن ثم تم نقله الى معتقل حوارة.

في تاريخ 2/10/2022 خضع الأسير للتحقيق ، وتم تمديد توقيفه لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق من قبل محكمة سالم العسكرية.

ونقلت المحامية جاكلين الفرارجة خلال زيارتها لمعتقل عصيون، يوم الاحد الموافق 02/10/2022، تفاصيل الاعتقال الوحشي الذي تعرض له الأسير المصاب محمود شاهر عبد الكريم طويل، من بلدة دير ابزيع / رام الله.

حيث اقتحمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال منزله، الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم 28/ 9 /2022، وقاموا بتفتيش البيت بشكل عنيف وتخريب محتوياته وقلبها رأسا على عقب، كما تعرض الأسير للضرب الشديد على وجهه، ثم أخذ مشيا على الأقدام من بيته الى منتصف البلدة ثم الى مستوطنة دوليب اي قرابة 3 كم، وبعدها الى شرطة نعلين التي قامت باستجواب الأسير، و توجيه عدة تهم بحقه، كما قاموا بأخذ بصماته وفحص DNA وبصمة العين، ثم تم نقله الى معتقل عصيون.

وقد تم تمديد توقيف الأسير لمدة 8 أيام أخرى، حيث ستعقد له جلسة في المحكمة العسكرية في عوفر يوم الخميس 6/10/2022.