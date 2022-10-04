سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4 -10- 2022، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأيام عن أسعر الدولار في مصر وهي من الموضوعات الهامة، ونقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار الدولار في مصر اليوم، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الدولار في مصر مقابل العملات الأخرى، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان: سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4 -10- 2022، ولمعرفة الأسعار تابع المقال حتى النهاية.

سعر الدولار اليوم في مصر

قفز سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 4-10-2022، إلى مستوى 19.59 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، و19.58 جنيه للبيع أمس.

وكان رقم جديد على مسلسل التراجعات التاريخية لسعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي يسجله سوق الصرف المصري مع تصاعد الضغوط التضخمية.





الجنيه يفقد جزء من قيمته

وفقد الجنيه المصري 8 قروش دفعة واحدة من قيمته مقابل الدولار صباح تعاملات الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، مقابل 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع. وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

الدولار في مصر بالبنك التجاري الدولي (CIB)

وزاد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB، إلى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، مقابل 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

خسائر الجنيه مقابل الدولار

من المرجح أن تواصل العملة الأمريكية التي باتت صعبة المنال في السوق المصري سواء على التجار أو المتعاملين الأفراد، ارتفاعها مقابل نظيرتها المصرية حتى نهاية 2022.

وكان سعر الدولار بدأ في التحرك الملحوظ أمام العملة المحلية، مع تحريك الحكومة للجنيه بخفض قيمته خلال اجتماع استثنائي يوم 21 مارس/آذار الماضي، ليفقد حتى الآن أكثر من 24% من قيمته مقابل الدولار.

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