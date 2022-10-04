الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد المجاهد سرحان سرحان

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بدمائهم الطاهرة، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

ميلاد فارس:

ولد فارسنا المجاهد سرحان برهان سرحان بتاريخ 28 يناير عام 1983م في دولة اليمن الشقيقة لعائلة كريمة من عوائل فلسطين التي تجرعت مرارة التهجير والشتات، وقدمت التضحيات فشقيقته الشهيدة حنان سرحان عام 1982م خلال اجتياح بيروت، وفي عام 1995م عادت عائلته لتستقر في بلدة ذنابا بطولكرم حيث أنهى تعليمه في مدارسها، ثم التحق بجامعة القدس المفتوحة.

في صفوف الجهاد:

انضم فارسنا لصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ صغر سنه، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة، كان قد أتقن الرمي على السلاح، فوقع الاختيار عليه لتنفيذ عملية بطولية، فتمكن من اقتحام مستوطنة "ميتسر" واستطاع أن يقتل خلال هذه العملية 6 صهاينة ويصيب آخرون ويتمكن من الانسحاب بسلام.

بعد تنفيذ عمليته البطولية انتقل إلى مخيم جنين وواصل طريقه المقاوم مع إخوانه، فكان من المجاهدين الذين نفذوا عمليات إطلاق النار وزرع العبوات الناسفة لجيش العدو وقطعان مستوطنيه، فذاع صيته وأصبح من المطاردين لقوات الاحتلال.

شهيدًا على طريق القدس:

بتاريخ 4 أكتوبر عام 2003م وبعد مطاردة استمرت لأكثر من عام، وأثناء قيام فارسنا سرحان بمهمة جهادية خاصة، كانت قوات الاحتلال الخاصة تترصده، فخاض اشتباكًا مسلحًا معهم وأصاب عددًا منهم قبل أن يرتقي شهيدًا في معركة بطولية، وانتقم منه العدو بحجز جثمانه الطاهر لـ 11 عامًا ليتم تسليمه بتاريخ 23 فبراير 2014م، ويتم تشييعه في طولكرم في مشهد جنائزي مهيب.