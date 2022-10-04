مخابرات السلطة تعتقل المحرر صبح في جنين

أقدم جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية مساء الاثنين على اعتقال المحرر مصطفى لامس صبح (35 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة برقين جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر عائلية، أن قوة من جهاز المخابرات التابعة للسلطة داهمت مكان عمل المحرر صبح في برقين، وقامت باعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة، حيث إن العائلة لم تعلم باعتقاله إلا بعد مراجعة كاميرات المراقبة التي كشفت عملية الاعتقال.

والمعتقل مصطفى صبح أسير سابق لدى الاحتلال حيث اعتقل مرتين وأمضى خلال اعتقاله عدة سنوات على خلفية انتمائه لحركة الجهاد الإسلامي والقيام بأعمال مقاومة.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم، والتوقف عن سياسة الاعتقال السياسي.