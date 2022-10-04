إيران تعلن عن إنشاء مركزي أمني مع سلطنة عمان وباكستان… ما طبيعته!

أعلن الأميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إنشاء مركز الأمن البحري المشترك بين إيران وسلطنة عمان وباكستان.

وقال الأميرال إيراني، في تصرح صحفي، إن ثلاث مدمرات إيرانية الصنع تقوم بمهام أمنية في المحيط الهندي في وقت واحد، مشيرًا إلى أن "إدارة أمن البحار مسؤولية إيران وسلطنة عمان وباكستان".

وأضاف أن "خمسة أساطيل إيرانية قتالية تقوم بمهامها في البحار".

كما وأعلن إيراني، أن إيران ستستضيف قريبا مؤتمرًا هاما في ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، مشيرا إلى أن إيران تترأس لجنتين في هذا الاجتماع.

وأوضح أن المركز الأمني البحري المشترك بين إيران وسلطنة عمان وباكستان سيجري من خلاله التواصل مع كافة مراكز الأمن البحري على المستوى العالمي، مضيفا: "تركيزنا هو المحيط الهندي".