الشيخ نافذ عزام : حركة الجهاد تجاوزت كافة التحديات وحافظت على برنامجها المقاوم

الشيخ نافذ عزام في حوار خاص مع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في الذكرى الـ35 للانطلاقة الجهادية :

- كتيبة جنين قدمت صورة مضيئة للعالم بأسره ورسالة لمواصلة الكفاح المسلح

- الضفة في وضع متصاعد و نحذر الاحتلال من جرائمه المستمرة ضد شعبنا

--تهديدات الاحتلال للأمين العام زياد النخالة ليست جديدة وتستهدف كل من يقف في مواجهتها

امتلك الدكتور فتحي الشقاقي كل الصفات التي تؤهله لكي يكون زعيما من زعماء الشعب الفلسطيني

-حركة الجهاد الإسلامي نجحت في تجاوز كل التحديات الحفاظ على برنامجها قوياً ومتماسكاً.

- حركة الجهاد منذ وجودها الى اليوم تجاوزت الانقسام وتعمل على ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي

- نشكر حزب الله وايران على كل ما قدموه لشعبنا وقضيتنا ولكل المقاومين في فلسطين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ نافذ عزام أن حركة الجهاد الإسلامي نجحت في تجاوز كافة التحديات التي واجهتها منذ تأسيسها، والوقوف في وجه الاحتلال و الحفاظ على برنامجها قوياً متماسكا.

و أوضح عزام في حوار خاص مع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 35 أن حركة الجهاد الاسلامي رغم الكثير من الصعوبات متمسكة ببرنامجها وافكارها، وتصر على مواصلة هذا الطريق، الذي تنيره دماء الشهداء منذ استشهاد المؤسس ومن سبقه وصولا إلى الشهداء القادة الكبار خالد منصور و تيسير الجعبري.

و تطرق الشيخ عزام في سياق حديثه الى اشتعال المقاومة في الضفة الغربية، و ظهور "كتيبة جنين" و غيرها من المجموعات المسلحة التي تقاوم الاحتلال، مشيراً الى أن هذه الظواهر مُبشرة و تؤكد أن الشعب الفلسطيني ما زال بخير، سواء في جنين كتيبتها ومجاهديها ومقاوميها.. و قال: "نعتز بهذه الظاهرة الشريفة و التي لا تقتصر على حركة الجهاد الإسلامي، بل هي جزء من نضال شعبنا الذي لا يمكن أن يستسلم أو يخضع".

و فيما يلي نص الحوار:

- تمر علينا الذكرى الـ35 لانطلاقة ـحركة الجهاد الإسلامي.. ماذا تقولون..؟

هي ذكرى الـ35 لعملية الشجاعية والعمل الجهادي، نحن نتحدث عن الذكرى الحادية والأربعين لذكرى انطلاق حركة الجهاد الإسلامي، هناك عشرة أعوام تقريبا قبل معركة الشجاعية الخالدة، ليلة السادس من تشرين اول / اكتوبر عام 1987 ، هناك عشر سنوات مليئة بالنشاط والعمل و الأحداث ، كانت هناك سجون و شهداء وكانت هناك مواجهة وضربات تلقتها حركة الجهاد الإسلامي من الاحتلال، وبالتالي نحن نتحدث بفخر عن 41 عاماً من تأسيس حركة الجهاد الإسلامي، ونتحدث عن خمسة وثلاثين عاماً على معركة الشجاعية الخالدة التي تؤرخ لانطلاق العمل الجهادي لدى الجهاد الإسلامي.

-لو تحدثنا عن المؤسس فتحي الشقاقي وعن مواقف جمعتكم وأهم اللبنات التي وضعها أساساً للحركة ..؟

تشرفت باللقاء الأول مع الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي صيف عام 1978يوم زفاف الصديق والقيادي الكبير في حركة حماس الدكتور أحمد يوسف، والتقينا بعد ذلك في مدينة الزقازيق حيث كنا ندرس الطب في الجامعة.

امتلك الدكتور فتحي كل الصفات التي تؤهله لكي يكون زعيما من زعماء الشعب الفلسطيني و الأمة العربية والإسلامية، امتلك الكاريزما الاستثنائية، وحاز وعياً غير عادياً دينياً وتاريخياً، كان مفكراً و أديباً شاعراً و زعيماً كبيراً، وقبل ذلك كان إنسانا، الدكتور فتحي الشقاقي امتلك الاصرار والعناد، حيث من المستحيل أن تبدأ حركةٌ اسلاميةٌ مجاهدة بصفر إمكانيات، دون الاعتماد على أحد سوى الله، و لم تكن هناك أي دولة أو منظمة تسند هذه الحركة الوليدة ولكن الدكتور الشقاقي كان لديه الثقة والايمان بأن هذا المشروع لا بد أن يظهر للناس، وان هذه الفكرة لابد أن تنتشر ولا بد أن يسمعها الناس، وكان يؤمن إيمانا جازما بأن هذا المشروع سيتعزز مع مرور الوقت وسيتكرس على أرض فلسطين كواحدة من أهم الوحدات لمواجهة الاحتلال واستنهاض الشعب والأمة كلها.

- ماذا عن الشهيد القائد الراحل رمضان عبد الله شلح..؟

الدكتور رمضان رحمة الله عليه هو واحد من جيلنا، الجيل الذي كان يفخر انه تتلمذ في مدرسة الشقاقي، حمل الرسالة بعد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي، وحافظ على إرثه ونهجه وبرنامجه، وبالتالي استمرت حركة الجهاد الإسلامي بل توسعت وتمددت بعد استشهاد مؤسسها، وكان الدكتور رمضان متمسكا بإرث الشقاقي، وحافظ عليه، بل إن الحركة تعززت أكثر وتكرس حضورها أكثر في الشارع العربي والفلسطيني والإسلامي.

- يحمل الآن الأمانة القائد الأمين العام زياد النخالة.. كيف تنظرون لتهديدات الاحتلال مؤخراً باغتياله خاصةً بعد معركة وحدة الساحات وتصاعد المقاومة في الضفة..؟

التهديدات ليست جديدة ، كانت هناك تهديدات الدكتور فتحي الشقاقي وكان أيضا تهديدات للدكتور رمضان شلح، والآن هناك أيضاً تهديدات للأخ الاستاذ زياد النخالة، هذا أمر ملازم للحركات المجاهدة، "إسرائيل" تهدد كل من يقف في مواجهتها، هددت قادة الجهاد الإسلامي و حماس وقادة الشعب الفلسطيني، ونفذت تهديداتها في مراحل الصراع، وقتلت واغتالت الدكتور فتحي الشقاقي و احمد ياسين، و الشهيد ابو عمار والشهيد ابو مصطفى، والكثير من قادة الشعب الفلسطيني، بالتالي عندما نكون على رأس حركة مجاهدة فهذا بلا شك في دائرة الاستهداف، وهذه يفترض أن تكون رسالة للعالم الذي يصر على انه عالم حر وانه عالم يراعى حقوق الانسان وانه عالم يقف مع المظلومين بأن "إسرائيل" تجاهر بالتهديدات، و تفعل كل ما فيه خرق للقانون الدولي وتجاوز كل المواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة.

- مرت حركة الجهاد الإسلامي خلال السنوات بالكثير من المراحل والمفترقات.. لو تذكر لنا أبرز هذه المراحل..؟

إن أهم المراحل في تاريخ الجهاد الإسلامي هي مرحلة التأسيس منذ أواخر السبعينات حتى معركة الشجاعية التي مثلت الانطلاقة الكبرى للعمل الجهادي، هذه المرحلة وضعت الأسس و القواعد الفكرية لمشروع الحركة، أما المرحلة الثانية، فكانت مليئة بالأحداث، فشهدت التوقيع على اوسلو و اتسمت حركة الجهاد الإسلامي فيها بالقوة والثبات، إيماناً منها أن اتفاق أوسلو ليس في صالح شعبنا، وان موازين القوى الظالمة هي التي أملته، وبالتالي دخلت حركة الجهاد مع كل فصائل شعبنا، مرحلة جديدة بعد التوقيع على اوسلو الذي قسم الشعب الفلسطيني و أعطى شرعية للاحتلال، وكانت هذه المرحلة بالتأكيد مرحلة صعبة.

مرت حركة الجهاد الإسلامي بمرحلة جديدة بعد استشهاد المؤسس الدكتور فتحي الشقاقي، حيث كانت "إسرائيل" تتصور أنها بذلك قد قضت على حركة الجهاد الإسلامي أو وجهت لها ضربة طويلة قد تؤجل عملها لفترة طويلة وقد خابت "إسرائيل".. صحيح أننا خسرنا في المقاومة و الشعب الفلسطيني و العالم الإسلامي خسارة كبيرة في غياب المؤسس، لكن حركة الجهاد الاسلامي استعادت توازنها ومضت على ذات النهج وذات البرنامج.

لازالت حركة الجهاد الإسلامي منذ وجودها الى اليوم تتجاوز الانقسام و تعمل على ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي، و تقوم بمحاربة الاحتلال من جانب ومحاولة ترتيب الوضع الداخلي وتعزيز الشعب الفلسطيني من جانب آخر.

- كيف استطاعت حركة الجهاد الإسلامي أن تحافظ على ثوابتها ومبادئها رغم كل ما تعرضت وتتعرض له..؟

انطلقت حركة الجهاد الإسلامي من أجل تحقيق ما تصبو إليه الأمة العربية والإسلامية، و قد نجحت في تجاوز كل التحديات، لذلك لا حد ينكر ان هذه الحركة نشأت بصفر امدادات، و دون وجود حاضنة سواء كانت دولة او منظمة أو جمعية، سوى الله سبحانه وتعالى وبالتالي هذا الاخلاص وهذا التجرد كان له دور كبير في الحفاظ على مسيرة الجهاد الإسلامي، إضافة الى المزيد من الوعي الاسلامي الذي أضافه المؤسس و نقله لإخوانه واصحابه وزملائه من الجيل الاول واكتست به كل مراحل الجهاد الاسلامي، الوعي بالإسلام و تاريخ الأمة العربية والإسلامية، والوعي بالصراع و اعدائنا والمشروع المضاد الذي يواجهنا، والوعي بما يحصل في المنطقة والعالم كل ذلك ساعد حركه الجهاد الاسلامي في مواجهة التحديات والوقوف في وجه الاحتلال و الحفاظ على هذا البرنامج قوياً ومتماسكاً.

- كيف تنظر حركة الجهاد الإسلامي لمستقبلها..؟

نحن نعيش واقعا صعباً يزداد سوءاً وتعقيداً، مع تخلي العرب عن مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية، و مع انشغال العالم بقضايا أخرى، فلم يعد العالم مهتماً لما يجري في فلسطين، ولكن هذا لا يفت في عضضنا ابداً، حركة الجهاد الاسلامي رغم هذه الصعوبات متمسكة ببرنامجها وافكارها، وتصر على مواصلة هذا الطريق، الذي تنيره دماء الشهداء منذ استشهاد المؤسس ومن سبقه وصولا إلى الشهداء القادة الكبار خالد منصور و تيسير الجعبري، هذه المسيرة ستستمر لأنها تعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى امداده الغيبية وهي تراهن على شعبنا.

- وعن الحالة الفلسطينية العامة.. كيف تنظر حركة الجهاد الإسلامي لمستقبل القضية الفلسطينية؟

إن مستقبل القضية الفلسطينية إذا أردنا أن نقيسه بالواقع الذي نعيشه فهناك الكثير من التشاؤم، حتى من أنصار القضية الفلسطينية، ولكن نحن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى، و نثق بأن هذه القضية فيها من القداسة ما يكفي، وان الانتصار حتى لو كان بعيداً، من المؤكد ان الشعب الفلسطيني سينتصر وأن الامة الاسلامية ستنهض، وان القضية الفلسطينية من المستحيل ان تموت.

- ماذا عن علاقات حركة الجهاد الإسلامي الدولية وخاصةً حزب الله وإيران..؟

نحن نعتز بهذه العلاقة ونعتز بهؤلاء الشركاء ونحن نشكرهم على وقوفهم الى جانب القضية الفلسطينية، وليس فقط بجانب حركه الجهاد الإسلامي، هم اصدقاء كبار لهذه القضية و للشعب الفلسطيني، نحن نؤمن أن هناك أنصارا لهذه القضية و لحركة الجهاد الإسلامي ولهذه القضية المُباركة على امتداد الوطن العربي و الإسلامي، و لقد سعينا طوال الوقت لتجنب الاصطدام مع أي من مكونات هذه المنطقة ومكونات هذه الأمة، نشكر حزب الله وايران على كل ما قدموه لشعبنا وقضيتنا ولكل المقاومين في فلسطين.

- المقاومة تتصاعد في الضفة خلال السنوات الأخيرة.. وبصمات الجهاد الإسلامي واضحة في ظل كتائبها.. ماذا تتوقعون لمقاومة الضفة؟

في الواقع إن الامور صعبة وبالغة التعقيد، ولكن هذا لن يمنع الشعب الفلسطيني من القيام بواجبه، بالتأكيد أن الضفة الغربية الآن في وضع طبيعي، نحن نثق في أهلنا في مدن و قرى و مخيمات الضفة الغربية، و نحذر مما تقوم به "إسرائيل" امام العالم من أعمال وحشية ضد أهلنا في الضفة. هذه الظواهر مُبشرة و تؤكد أن الشعب الفلسطيني بخير، سواء في جنين كتيبتها ومجاهديها ومقاوميها، نعتز بهذه الظاهرة الشريفة و التي لا تقتصر على حركة الجهاد الإسلامي، بل هي جزء من نضال شعبنا الذي لا يمكن أن يستسلم أو يخضع، الأمر يحتاج الى نفس طويل، وإن أهلنا في الضفة الغربية على قدر التحدي، وسيقدمون نموذجا مضيئا للعالم بأسره وسيلهم كل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لمواصلة هذا الكفاح حتى تحقيق كل الاهداف إن شاء الله.

- ماذا عن علاقتكم بالسلطة وهل تغيرت بفعل المتغيرات المحيطة على كل النواحي..؟

الخلاف مع السلطة الفلسطينية معروف عند الجميع، نحن اختلفنا مع السلطة الفلسطينية عند التوقيع على اتفاقية أوسلو، ولا زال هذا الخلاف موجودا، لكننا تعاملنا بحكمة مع هذا الخلاف فلم نسعى ابداً للاصطدام مع السلطة رغم الخلاف الكبير، تعاملنا مع الأذى الذي طالنا ونحن نُصر أيضا على تجنب الصدام، طالبنا السلطة بنفض يدها مما يسمى بمسيرة التسوية وخاصة بعد هذه السنوات الطويلة المليئة بالآلام والمعاناة، و بعد أن تأكدت السلطة من أن تلك الاتفاقيات قد فشلت فشلا ذريعا بإعادة الحقوق إلى شعبنا، نحن نختلف مع السلطة ولكن ننظر على أنها جزء من هذا الشعب رغم هذا الخلاف، و نُصر على مطالبة السلطة بالنظر في المرحلة السابقة كلها وإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الجميع والعلاقة مع "إسرائيل" وامريكا.

- هناك في السجون الآلاف من الأسرى جلهم أطفال ومرضى ونساء ومعتقلون إدارياً.. ما هي رسالتكم في ذكرى الانطلاقة لمن خلف القضبان.

حركه الجهاد الاسلامي حاولت طول الوقت أن تكون لسانا لهؤلاء الابطال وللشعب الفلسطيني بأسره، و عملت الحركة طوال الوقت على كسر كل الحواجز الحزبية، نتعامل مع هؤلاء الأبطال على أنهم اخواننا وأنهم شارة عزة للشعب الفلسطيني، أسرى حركة الجهاد الإسلامي و حماس وفتح والجبهة الشعبية هم أبناؤنا واخواننا الذين نعتز بهم.

الحركة الوطنية الأسيرة دفعت ثمنا باهضا وحافظت على المواقف الثابتة والمبادئ، وبالتالي رسالتنا لإخواننا الأسرى أنهم في قلب كل فلسطيني وأنهم في قلب حركة الجهاد الإسلامي، وأنهم يسهمون اسهاماً كبيراً ومباشراً في الدفاع عن القضية الفلسطينية وابقاءها حية، وبالتالي الأسرى كانوا وسيظلون عنواناً بارزاً لكل الأجيال.