رئيس جمعية هلا صور الثقافية د. عماد سعيد : حركة الجهاد حفرت اسمها في الصف الأول بقوة جهادية مقاومة للاحتلال

أكد مستشار رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في لبنان، د. عماد سعيد، اليوم الثلاثاء 4/10/2022، إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني التي تحيي في هذه الأيام ذكرى انطلاقتها السنوية الـ35، استطاعت أن تحفر اسمها في قائمة الصف الأول بقوة جهادية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال سعيد، الذي شغل منصب سفير النوايا الحسنة للشؤون الثقافية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي في لبنان، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن "حركة الجهاد حفرت اسمها منذ اللبنة الأولى على تأسيسها في أواخر السبعينيات، وذلك بفضل دماء الشهداء الأبرار وبنضال الأسرى والمعتقلين في زنازين ومعتقلات العدو الصهيوني وعذابات والأم الجرحى".

واعتبر د. سعيد أن النصر حليف الشعب الفلسطيني الذي يقدم التضحيات منذ ما قبل اليوم الأول لاحتلال فلسطين، رغم الصعوبات والتحديات، وتأمر ما يسمى بالمجتمع الدولي وشريكه المتواطئ النظام العربي الرسمي.

وأوضح سعيد، أن المطلوب من كل القوى الفلسطينية المقاومة بداخل فلسطين وخارجها، العمل بمسؤولية في إنجاز برنامج الوحدة الوطنية الفلسطينية المقاومة والتنسيق المستمر والدائم، تحت شعار( بالكفاح المسلح تتحرر فلسطين)، في مواجهة الاستعمار الصهيوني الممتد. مشدّدًا على أن العدو لا يفهم إلا لغة القوة والصراع معه صراع وجود لا حدود.

وتنظم حركة الجهاد الإسلامي مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا إحياءً لذكرى انطلاقتها الـ35 يوم الخميس المقبل الموافق 6 أكتوبر 2022، في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة، بالتزامن مع تنظيم مهرجانات في كل من "بيروت، دمشق، وصنعاء" للتأكيد على وحدة الساحات.