مقتل مجند مصري بهجوم لـ"تنظيم داعش" في سيناء

قتل مجند مصري، مساء أمس الاثنين، بهجوم لـ"تنظيم ولاية سيناء" الموالي لـ"تنظيم داعش" الإرهابي في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء ، إن مجندا من قوات الجيش قتل في هجوم إرهابي وقع قرب مدينة بئر العبد غربي محافظة شمال سيناء، مضيفة أن المجند يدعى أحمد عبد الجبار سعد أبو زيد من قرية الطيرية في مدينة كوم حمادة التابعة لمحافظة البحيرة أقصى شمال مصر.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق لنقله إلى مسقط رأسه ليوارى الثرى.

وكان ضابط مصري قد قتل في هجوم لـ"تنظيم ولاية سيناء" يوم الجمعة الماضي. وقالت مصادر طبية عسكرية لـ"العربي الجديد"، إن ضابطا برتبة نقيب يدعى محمد ياسر يوسف هوتش من قيادة قوات المظلات الدفعة 112 قد قتل في هجوم لـ"تنظيم داعش".

مقتل قيادي قبلي مساند للجيش المصري في سيناء

وأضافت المصادر ذاتها أن هجومًا وقع على قوة عسكرية غرب مدينة بئر العبد التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق ضد "تنظيم داعش"، ما أسفر عن مقتله.

وأشارت إلى وقوع عدد من الإصابات نتيجة الهجوم التي جرى نقلها لاحقًا إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج اللازم.

يشار إلى أن قوات الجيش المصري استدعت فرقاً من القوات الخاصة والمظلات لملاحقة "تنظيم داعش" في منطقة جلبانة القريبة من قناة السويس الاستراتيجية التي ظهر فيها التنظيم بشكل مفاجئ قبل عدة أسابيع وحاول السيطرة عليها.