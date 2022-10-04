رئيسة وزراء بريطانيا: أنا "صهيونية كبيرة" ولن أسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي

وصفت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، اليوم الثلاثاء، نفسها بأنها “صهيونية كبيرة” قائلةً :"إن المملكة المتحدة ستدافع عن "إسرائيل" ولن تسمح لإيران بالحصول على السلاح النووي.

وأكدت تراس خلال حفل لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين" بأنها داعمة كبيرة لـ"إسرائيل" وتعهدت بأنها ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة و"إسرائيل" من قوة إلى قوة.

وشددت تراس على أن بريطانيا لن تسمح أبداً لإيران بالحصول على أسلحة نووية، متعدةً بالدعم "المطلق والصادق” لـ"إسرائيل".

وزعمت قائلة:"إن "إسرائيل" وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية".

وكانت قد برزت دعوات في الحدث لنقل السفارة البريطانية من "تل أبيب" إلى القدس، حيث حثت، ماري فان ديرزيل، رئيسة "مجلس النواب اليهود" الحكومة البريطانية على اتخاذ هذه الخطوة، وقالت :"نأمل حقاً أن تنقل بريطانيا السفارة مثل الولايات المتحدة".

جدير ذكره أنه شاركت تسيبي حاطوفلي، السفيرة "الإسرائيلية" في المملكة المتحدة، في الحفل ، وقالت:" إنه لا يمكن لشيء أن يكون أكثر أهمية لإظهار الصداقة بين بريطانيا و"إسرائيل" مثل هذه الخطوة".