بالصور آلاف المستوطنين أدوا "طقوساً تلمودية" قرب حائط البراق بالقدس

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن آلاف من المستوطنين الصهاينة أدوا طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" أن الآلاف من المستوطنين أدوا الليلة طقوسًا وصلوات تلمودية عند حائط البراق بالقدس، عشية ما يسمى بـ"عيد الغفران".

ويُشار إلى أنه تسود حالة من التوتر والاشتباكات اليومية بين مقاومين من كتائب سرايا القدس "جنين- نابلس- طوباس- طولكرم- مجموعات جبع- مجموعات قباطية- مجموعات رام الله" وقوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع الأعياد اليهودية.



