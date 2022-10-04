مهجة القدس: الأسير المجاهد بهاء شبراوي يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد بهاء يوسف عبد القادر مصاروة "شبراوي" (42 عامًا)، من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، أنهى 21 عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه 22 في سجون الاحتلال.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/10/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن 35 عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات عسكرية للسرايا ضد جنود الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير بهاء شبراوي ولد بتاريخ 23/07/1980م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حاليًا في سجن رامون.