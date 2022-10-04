إغــــــلاق مـــداخل نابلس وتعطيل الدراسة في عدد من المدارس

أغلقت قوات الاحتلال، صباح الثلاثاء 4/10/2022، عدداً من مداخل مدينة نابلس، بالتزامن مع أداء مئات المستوطنين طقوسا تلمودية جنوبي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت حواجز حوارة وعورتا وبيت فوريك وصرة ما تسبب باختناقات مرورية شديدة واحتجاز مئات المركبات وعرقلة وصول الموظفين والعمال والطلبة إلى أماكن عملهم ودراستهم مما أدى لتعطيل الدارسة في عدد من المدارس.

واحتشد مئات المستوطنين عند دوار سلمان الفارسي على شارع حوارة الرئيس بحجة أداء طقوسهم التلمودية والاحتفال بأعيادهم، بمشاركة حاخامات ورؤساء مجالس المستوطنات.