ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 4-10-2022، ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بشكل دائم أسعار الذهب في الأردن مقابل الدينار الأردني، ويبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في الأردن وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج وغيرهم، وفي الآونة الأخيرة لوحظ ارتفاع كبيرة في نسبة البحث عن الموضوع من قبل المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، لذلك قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقال بعنوان ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 4-10-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية.

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن في تعاملات اليوم الثلاثاء 4-10- 2022، رغم حالة الركود في الأسواق.





أسعار كافة عيارات الذهب في الأردن

بلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن عند 38.05 دينار (53.60 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولًا في الأسواق) مسجلا 33.30 دينار (46.76 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 28.54 دينار (40.08 دولار).

وزاد جرام الذهب عيار 14 مسجلا 22.20 دينار (31.18 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 19.03 دينار (26.72 دولار).





أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بسبب ضعف الدولار وذلك على الرغم من احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب.