بالصور مشجعون في ملعب اليرموك يرفعون صور شهداء قادة أركان سرايا القدس في لفتة جميلة

في لفتة جميلة في ملعب اليرموك بمدينة غزة، رفع مشجعون بالأمس صور شهداء قادة أركان سرايا القدس وهم: الشهيد بهاء أبو العطاء ، والشهيد خالد منصور ، والشهيد تيسير الجعبري .

وأفاد شهود عيان أن رفع صور الشهداء القادة التي وضع عليها وسم # حتى القدس ، يأتي كخطوة عرفان وامتنان للشهداء القادة الذي بذلوا الغالي والنفيس من أجل المقاومة والدفاع عن المقدسات .

وكانت خطوة رفع صور الشهداء ليست الأولى حيث قام مشجعو نادي شباب رفح ، في العاشر من سبتمبر الماضي برفع صورة الشهيد القائد الكبير خالد منصور في المباراة التي جمعت نادي شباب رفح ونادي اتحاد خانيونس وذلك في افتتاح منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لموسم 2023/2022م .

وصدحت حناجر المشعين بالقول " يا أبو الراغب ودعناك ... حور الجنة بتستناك …الزعيم الرفحاوي ما بنساك …"









