فارس: الاحتلال يُعد لائحة اتهام ضد الأسير عواودة يتم محاكمته عليها بعيداً عن الإداري

أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير اليوم الثلاثاء 4/10/2022 ان قوات الاحتلال قد توجه لائحة اتهام ضد الأسير خليل عواودة الخميس القادم ، بالادعاء أنه حاول تهريب هاتف عندما نُقل للمستشفى بعد أن تم العثور على هاتف بين أمتعته .

وقال فارس خلال تصريحات مقتضبة لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، توقعنا أن يتم الإفراج عن الأسير عواودة بالأمس على أن يتم فرض غرامة مالية مقابل الإفراج ، إلا أن الاحتلال أصر إلى توجيه لائحة اتهام ضد الأسير عواودة .

وأوضح فارس بأن الاحتلال يريد الفصل بين الاعتقال الإداري ، وبين القضية التي يحاولون توجيه تهمة له تهريب هاتف لتكون لديه قضية يتم المحاكمة عليها بشكل علني.

ويشار إلى أن الأسير خليل عواودة خاض إضراباً عن الطعام لمدة ستة شهور ، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه في الثاني من أكتوبر ، إلا أن الاحتلال تراجع عن القرار بحجة تهريب الهاتف .