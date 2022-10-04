إصابة 7 مواطنين في اعتداءات للمستوطنين في حوارة بنابلس

أصيب، الليلة الماضية، سبعة مواطنين بجروح واختناق جراء غاز الفلفل عقب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين بحوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس:" إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بجروح ورضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة حوارة جنوب نابلس، نقل أحدهم للمستشفى.

واضاف دغلس:" أن أربعة مواطنين من محافظة جنين تعرضوا لغاز الفلفل من قبل المستوطنين في حوارة وجرى نقلهم لتلقي العلاج".

جدير ذكره أنه صعد المستوطنون المتطرفون من وتيرة اعتداءتهم تجاه المواطنين وخاصة في مدينتي نابلس وجنين.

وكان قد أغلق عشرات من المستوطنين الصهاينة أمس الإثنين مداخل مدينة نابلس المحتلة ومنعوا مركبات المواطنين من المرور، بذريعة تعرضهم لعمليات إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين.