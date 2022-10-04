حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 4-10-2022، على ثبات أسعارها في الأسواق بغزة، فيما انخفضت أسعار البيض والدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 4-10-2022، كما يلي: