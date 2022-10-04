أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 4-10-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:00 ص
04 أكتوبر 2022
خضروات- خضار- أسواق.jfif
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حافظت العديد من أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الثلاثاء 4-10-2022، على ثبات أسعارها في الأسواق بغزة، فيما انخفضت أسعار البيض والدجاج.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة اليوم الثلاثاء 4-10-2022، كما يلي:

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل
1 طماطم 2.5
2 خيار 2
3 بصل 1.7
4 كوسا 3.5
5 باذنجان 2
6 فلفل 3
7 جزر 3.5
8 ثوم 8
9 ملفوف 3
10 زهرة 5
11 قرع 4
12 ليمون 3
13 ملوخية 2
14 فصوليا 6
15 بيض 12
16 دجاج 12
17 لحمة 40
18 بطاطا 2.5

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