الطقس: أجواء صيفية عادية وانخفاض على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء2022-10-04، أن تبقى الأجواء الصيفية الحارة نسبياً والصيفية العادية عموماً، ويطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين. مع المساء يصبح الجو معتدلاً جداً مع نسمات هواء منعشة وباردة نسبياً في المناطق الجبلية العالية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأربعاء: 2022-10-05

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بقليل نهاراً. بينما يسود جو لطيف ومنعش الى أبعد حد مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الخميس: 2022-10-06

تسود أجواء خريفية معتدلة مع أنخفاض طفيف على على درجات الحرارة . وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تشرين الأول بقليل فقط . ليلاً يصبح الجو منعشاً ومائلا للبرودة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. والله تعالى أعلى وأعلم.