طالع أسعار الذهب في سوريا بتعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 لحظة بلحظة

أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من الناس عن أسعار الذهب اليوم في سوريا، و خصوصاً من قبل الأشخاص الذين يرغبون بالبيع أو الشراء، لهذا السبب نحن في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نقدم لكم أسعارالذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء تغيرات جديدة في سعر غرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، حيث يعتبر الذهب من أكثر المعادن الثمينة اهمية، ويحظى باهتمام المستثمرين في تداول الفوركس أو بورصة الذهب وربما كادخار، بالإضافة الى الأشخاص الذين هم على وشك الزواج.







أسعار الذهب في سوريا

شهد متوسط سعر غرام الذهب عيار 24 ارتفاعاً في سوريا، خلال التعاملات الصباحية، إلى نحو 134.675 ألف ليرة (53.60 دولار)، وفقا لمنصة gold-price-today.com لرصد أسعار الذهب.

وصعد متوسط سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا إلى نحو 117.843 ألف ليرة (46.90 دولار).

و بلغ سعر أوقية الذهب في سوريا في تعاملات اليوم، ارتفاعًا إلى مستوى 4.188 مليون ليرة (1667 دولارًا).

و سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم في سوريا نحو 942.747 ألف ليرة (375.22 دولار).



