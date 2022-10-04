سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء و الصرافين مقابل الليرة اللبنانية، حيث شهد سعر صرف الدولار في لبنان استقراراً أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميمَين عاجلَين، أولهما إلى حاملي الليرة من المواطنين والمؤسسات الذين يريدون تحويلها إلى الدولار، بينما كان الثاني إلى المصارف، ما أدى إلى تراجع كبير في سعر العملة الخضراء، حيث انخفضت من 37 ألف ليرة إلى أقل من 30 ألف ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ووصل سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء، للشراء إلى 38 ألفاً و600 ليرة، في حين وصل سعر البيع إلى 38 ألفاً و500 ليرة لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في لبنان عند الصرافين

كما استقر سعر الدولار الأمريكي، اليوم، أمام الليرة اللبنانية لدى الصرافين، إلى 20 ألفاً و950 ليرة للشراء، و20 ألفاً و850 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة عند 29 ألفاً و800 ليرة لبنانية.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديداً للسحب من ودائع الدولار بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.