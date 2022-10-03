أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك مصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 -10-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، ازدادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر محرك جوجل الشهير عن سعر صرف الدولار في مصر اليوم، مع استمرار ارتفاع العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري، و يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة آخر سعر لعملة الدولار مقابل العملة المصرية في التداولات الصباحية لهذا اليوم، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 8 قروش.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم

و قفز سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري مسجلاً ارتفاعاً بحوالي 8 قروش، و بلغ الى سعر 19.5746 جنيه للشراء، وسعر البيع 19.6862 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار أمام الجنيه بمقدار 8 قروش خلال تعاملات اليوم لدى أغلب بنوك القطاع المصرفي.

وفيما تبدو تحركات الدولار طفيفة مقابل الجنيه، لكن من المرجح أن تواصل العملة الأميركية ارتفاعها مقابل نظيرتها المصرية حتى نهاية العام الحالي.

وكان سعر الدولار بدأ في التحرك الملحوظ أمام العملة المحلية، مع تحريك الحكومة للجنيه بخفض قيمته خلال اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي، ليفقد حتى الآن أكثر من 24% من قيمته مقابل الدولار.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك مصر اليوم

فيما يلي نرصد لكم أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في تعاملات اليوم مع مقارنتها بختام تعاملات يوم أمس.

البنك الأهلي المصري: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.59 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.62 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.59 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.64 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.56 جنيه للشراء، و19.63 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.