كم سعر غرام الذهب النهاردة بالمصنعية في مصر؟ | أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، يبحث الكثير من المصريين عن أسعار الذهب من كافة العيارات بشكل يومي، لا سيما المستثمرين و الذين يرغبون في اقتناء الذهب للإدخار، أو الأشخاص المقبلين على الزواج، و يرغبون في شراء الذهب لتقديمه مهر و شبكة للزوجة، و تزداد عمليات البحث عبر محرك جوجل الشهير عن أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، و لذلك يوضح لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري وفقاً لأسواق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

و ترتبط أسعار الذهب في مصر بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.





أسعار الذهب في مصر اليوم

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) مسجلا 1100 جنيه للبيع و1090 جنيها للشراء.

كما هبط سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم بالتعاملات الصباحية في مصر، مسجلا 942.75 جنيه للبيع و934.25 جنيه للشراء.

و بلغ سعر غرام الذهب عيار 14 نحو 733.25 جنيه للبيع، و726.75 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 628.50 جنيه للشراء، 622.75 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، فقد سجل بالتعاملات الصباحية، وفقا لمنصة isagha نحو 9525 جنيها، فيما بلغ سعر أوقية الذهب بالسوق المصرية صباح اليوم نحو 32594 جنيها (1665 دولارا).