د. محمد الهندي يشيد بصمود أهلنا في الضفة و يؤكد أن المعركة ممتدة ضد الاحتلال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:06 م
03 أكتوبر 2022
محمد الهندي.
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أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي  بصمود أهلنا في ضفة المقاومة والشموخ في جبل النار وجنين القسام ورمزها اليوم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم.

و وجه د. الهندي حديثه لأهلنا في الضفة قائلاً: "يا أهلنا في الضفة كسرتم كاسر الأمواج بصمودكم وتضحياتكم وتركتم العدو ورعاته في ارتباك كبير وخيارات فاشلة أمام إيمانكم وصمودكم ووحدتكم"

و قال: "نحن شعب نهضنا لقتال العدو الذي يغتصب الأرض ويمارس العدوان على مدار ثمانين عاماً وفي كل مكان يصل إليه حقده وجنده".

و أكد أن معركتنا طويلة وممتدة جذورها في العقيدة والتاريخ وتفاصيلها في كل بيت وحارة وشارع في ربوع الوطن الحبيب.

و تابع د. الهندي يقول: "نغادر اليوم أوهام السلام المفخخ وأوهام الشرعية الدولية وأوهام الموقف العربي ونتوحد على ثوابت فلسطين ومقاومتها".

و قال: "نؤكد اليوم بالتضحيات وبالشهداء وبسيف القدس وبوحدة الساحات أننا شعب واحد ومقاومة واحدة ومعركة واحدة وانتصار قادم بإذن الله".

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