د. محمد الهندي يشيد بصمود أهلنا في الضفة و يؤكد أن المعركة ممتدة ضد الاحتلال

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي بصمود أهلنا في ضفة المقاومة والشموخ في جبل النار وجنين القسام ورمزها اليوم والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم.

و وجه د. الهندي حديثه لأهلنا في الضفة قائلاً: "يا أهلنا في الضفة كسرتم كاسر الأمواج بصمودكم وتضحياتكم وتركتم العدو ورعاته في ارتباك كبير وخيارات فاشلة أمام إيمانكم وصمودكم ووحدتكم"

و قال: "نحن شعب نهضنا لقتال العدو الذي يغتصب الأرض ويمارس العدوان على مدار ثمانين عاماً وفي كل مكان يصل إليه حقده وجنده".

و أكد أن معركتنا طويلة وممتدة جذورها في العقيدة والتاريخ وتفاصيلها في كل بيت وحارة وشارع في ربوع الوطن الحبيب.

و تابع د. الهندي يقول: "نغادر اليوم أوهام السلام المفخخ وأوهام الشرعية الدولية وأوهام الموقف العربي ونتوحد على ثوابت فلسطين ومقاومتها".

و قال: "نؤكد اليوم بالتضحيات وبالشهداء وبسيف القدس وبوحدة الساحات أننا شعب واحد ومقاومة واحدة ومعركة واحدة وانتصار قادم بإذن الله".