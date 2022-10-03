أعلنت وزارة الطاقة "الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، استقالة كبير المفاوضين "الإسرائيليين" في مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان، عدي أديري.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدي أديري، الذي شغل خلال العامين الماضيين منصب رئيس فريق التفاوض، طلب من وزير الطاقة إنهاء مهامه استعدادا لبدء وظيفة جديدة"، مضيفة: "نشكره على نشاطه المتفاني لدفع المفاوضات قدما ونتمنى له النجاح في المستقبل".

وأفادت بأن "المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، حل محل أديري كرئيس للفريق المفاوض".

وكشفت مصادر من مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد، لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن استقالة أديري، تعود لأن الشخص الذي أجرى المفاوضات الفعلية هو رئيس الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولتا. بينما قالت مصادر مقربة من أديري إن الأخير استقال بسبب معارضته للاتفاق الذي تم التوصل إليه.