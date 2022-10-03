بعثة فلسطين تسلم التقرير الطبي حول حالة الأسير أبو حميد لجهات دولية

سلمت البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف وباقي المنظمات الأخرى في سويسرا، التقرير الطبي للأسير ناصر أبو حميد إلى كل من وزير خارجية سويسرا بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والقائمة بأعمال المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، ومكتب مجلس حقوق الإنسان.

وطالبت البعثة الجهات كافة بالتدخل وإطلاق سراح الأسير أبو حميد، الذي يعاني وضعا خطيرا نتيجة الإهمال الطبي.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه تم الحديث حول وضع الأسير أبو حميد في النقاش العام تحت البند السابع يوم الجمعة الماضي، وإطلاع الدول على أوضاع المعتقلين ومعاناتهم، خاصة المعتقلين الإداريين، وأولئك الذين يعانون من عدة أمراض نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات الاحتلال، حيث كانت هناك عدة مداخلات ومناشدات من قبل المجموعات المختلفة وعدد من الدول تطالب قوة الاحتلال بضرورة إطلاق سراح المعتقلين المرضى والموقوفين الإداريين، وضرورة احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.