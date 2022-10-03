الطبوبي: لا يمكن رفع الدعم والحد الأدنى للأجور 400 دينار

نفى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن يكون الاتحاد جزءا من المفاوضات مع صندوق النقل الدولي، معتبرا أنه لا يمكن رفع الدعم، فيما الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز الـ 400 دينار فقط.

وقال الطبوبي، خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية المهدية شرقي البلاد إن القول بأن الاتحاد (أكبر النقابات العمالية التونسية) جزء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "مغالطة كبرى"، مشيرا إلى أنه يتفاوض حول "الاستحقاقات الاجتماعية"، بحسب إذاعة "شمس إف إم" المحلية.

واعتبر الطبوبي أنه "لا يمكن رفع الدعم والأجر الأدنى يقدر بـ400 دينار (نحو 122.45 دولار) فقط".

وشدد على أن رفع الدعم يتطلب أن يتجاوز الأجر الأدنى 1000 دينار (306 دولارا)، واصفا الحديث عن الدعم في ظل الأجور الموجودة اليوم بأنه "ضحك على الذقون".

ونفى الطبوبي أن يكون النقص الشديد في عدد من المواد الأساسية والمواد الغذائية نتيجة للاحتكار، معتبرا أن الغاية منها "تعوّد المواطن على الأسعار المرتفعة".

وكانت مفاوضات قد انطلقت في يوليو/تموز الماضي بين تونس التي تعاني من أزمة مالية واقتصادية، وصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض قيمته 4 مليارات دولار لاستكمال الموازنة التونسية لعام 2022، وذلك ضمن برنامج إصلاحي للحكومة التونسية يشمل إصلاحات مالية وجبائية.