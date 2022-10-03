اضبط تردد قناة هوليود رعب الجديد Hollywood Horror 2023 على جميع الأقمار HD

اضبط تردد قناة هوليود رعب الجديد Hollywood Horror 2023 على نايل سات وعرب سات HD ، ولا يزال مئات الآلاف من الأشخاص في جميع البلدان العربية وغيرها من الدول الذين يبحثون عبر الانترنت عن تردد قناة هوليود رعب وهذا الأمر بكل تأكيد دفع فريق فلسطين اليوم إلى الحرص الكبير على وضع التفاصيل التي تمكنكم من ضبط التردد على شاشة التلفاز وبالتالي مشاهدة الأفلام التي تعرضها هذه القناة الرائدة لا سيما في الولايات المتحدة إذ تفوقت على عدد من القنوات المتخصصة في عرض الأفلام ويترتب عليكم المتابعة الكاملة من أجل الوصول إلى ضبط الإشارة وهي على النحو التالي:

تردد قناة هوليود رعب Hollywood Horror 2023 على نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : ١٢٥٦٢.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ : ٣/٤.

قناة هوليود رعب Hollywood Horror 2023

ونشير في هذه الفقرة إلى تعريف بسيط عن قناة هوليود رعب Hollywood Horror 2023 ، حيث تعد القناة الرائدة على مستوى عرض الأفلام في الولايات المتحدة وغيرها قناة أمريكية الجنسية تقوم إدارتها علي عرض الأفلام ذات المحتوي المشوق والممتع والذي يحتوي علي الإثارة والرعب .

خطوات ضبط تردد قناة هوليود رعب Hollywood Horror 2023

وبعد ان تعرفنا على تردد قناة هوليود رعب Hollywood Horror 2023 وتعريف بسيط عنها سوف نضع بين ايديكم ابرز الخطوات لعملية الضبط على شاشة التلفاز ، أولا: عن طريق الضغط على زر القائمة في جهاز التحكم عن بعد.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى ، قم باختيار العمليات اختيار التثبيت، اختر التثبيت اليدوي، والطباعة الساتلية، التردد، كمية التشفير، الاستقطاب، عامل تعديل الخطأ

رابعًا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط تردد قناة هوليود رعب Hollywood Horror 2023 قم بالنقر فوق موافق، العمل .

تردد قناة هوليود رعب الجديد

تردد قناة هوليود مكس 2023

أولا: اسم القناة على الريسيفر Hollywood Mix.

ثانيا: الاستقطاب أفقي H.

ثالثا: معامل تصحيح الخطأ 3/4.

رابعا: معدل الترميز 27500

خامسا: التردد 11488

سادسا: القمر الصناعي نايل سات.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحديث تردد قناة هوليود رعب الجديد Hollywood Horror 2023 على نايل سات وعرب سات HD نشير لكم إلى أن الفريق يعكف يوميا على وضع معظم الترددات التي يبحث عنها الجمهور العربي على الأقمار الصناعية .