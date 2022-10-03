قدري أبو بكر لـ" فلسطين اليوم": تلاعب الاحتلال في اتفاق الإفراج عن الأسير عواودة قد يكون مقدمة لتهربه منه

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الإثنين3/10/2022م، أن تلاعب محكمة الاحتلال في الاتفاق المبرم مع الأسير خليل عواودة وتمديد اعتقاله أكثر من مرة يهدف به توجيه رسالة لكافة الوسطاء والمؤسسات الدولية التي تدخلت من أجل الأسير في فترة إضرابه.

وقال أبو بكر في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الاحتلال يتعمد التلاعب في اتفاقه مع الأسير عواودة كون الأسير في فترة إضرابه أحدث ضجة كبيرة وقلب المؤسسات الدولية والحقوقية عليها، بالإضافة لوضع الإفراج عنه ضمن الشروط الأساسية لاتفاق وقف إطلاق نار والذي أبرم مؤخراً بين الاحتلال وحركة الجهاد الإسلامي".

ولفت إلى أن تمديد اعتقال عواودة قد يكون مقدمه لإلغاء الاحتلال الاتفاق المبرم والذي يقضي بالإفراج عن الأسير خليل في 2/10/2022م، خاصة وأن الاحتلال طبعه الغدر والخيانة ونقض اتفاقه مع الأسير عواودة لن يكون بالجديد عليه فهذا ديدنه المعهود، وما يدلل ذلك إخلاله بالاتفاق الأول مع الأسير عواودة الذي كان يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الحقوقية والدولية وكذلك الوسطاء بضرورة التدخل الفوري من أجل إرغام الاحتلال على تنفيذ اتفاقه مع الأسير عواودة والإفراج عنه.

ومددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين3/10/2022م، اعتقال الأسير خليل عواودة حتى يوم الخميس القادم، رغم موعد الافراج المقرر عنه بتاريخ 2/10/2022.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس نقلًا عن عائلة الأسير فأن محكمة الاحتلال الصهيوني في ريشون لتسيون مددت اعتقال الأسير خليل محمد عواودة ليوم الخميس القادم 2022/09/06م.

وبدورها، قالت وزارة الأسرى بغزة:" إن المحكمة الإسرائيلية خلال جلسة اليوم أيضا لم تقدم أي لوائح اتهام بحق الأسير العواودة، ما يعني أن تمديد اعتقاله هو بدافع انتقامي".

يذكر أن الأسير خليل محمد عواودة علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر 171 يوماً بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بتحديد سقف الإداري والإفراج عنه بتاريخ 02/10/2022م.